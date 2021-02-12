«Это вопрос судьбы». Ангелина Голикова рассказала о победе в забеге на 500 м на ЧМ

Российская конькобежка Ангелина Голикова прокомментировала победу в забеге на 500 метров на чемпионате мира в Херенвене (Нидерланды).
Голикова стала первой за 25 лет россиянкой, выигравшей золото чемпионата мира на дистанции 500 м. В 1996 году на верхнюю ступень пьедестала почёта поднялась Светлана Журова.
«Мечта осуществилась, я счастлива. Нелёгкий путь у меня был, к этой медали я долго шла. Что творится в голове в такие моменты? Счастье. Здесь все шесть топовых девчонок собрались, и они очень близко. Когда шла на старт, понимала, что в хорошей форме, но также осознавала, что и соперницы хороши. Понимала, что это вопрос судьбы. Рада была своему старту, я в хорошей форме, как и должна была быть. Было напряжение от самой себя. Каждый человек сам себе соперник. Когда ты преодолеваешь самого себя, то, если делаешь всё идеально, будет и первое место. Понимала, что должна в мыслях расслабиться, потому что тело уже само всё умеет.
Грустно, что не было гимна, что победа такая получилась – без флага и гимна, но это всё равно победа, и я рада, несмотря ни на что. Гимн тоже сейчас придумали более-менее симпатичный», — сказала Голикова в эфире программы «Все на матч!».
На соревнованиях под эгидой ISU вместо гимна России звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Чайковского.
- 12 февраля 2021
-
22:02
-
21:40
-
21:23
-
20:44
-
19:54
-
19:32
-
19:27
-
19:09
-
18:51
-
17:17
-
16:54
-
15:18
-
14:47
-
14:27
-
13:37
-
13:34
-
12:00
-
10:01
-
09:26
-
00:50
- 11 февраля 2021
-
23:50
-
22:11
-
21:33
-
20:47
-
20:35
-
19:51
-
19:38
-
19:15
-
18:12
-
17:55
-
17:52
-
17:19
-
16:56
-
16:54
-
16:46