«Это вопрос судьбы». Ангелина Голикова рассказала о победе в забеге на 500 м на ЧМ

Российская конькобежка Ангелина Голикова прокомментировала победу в забеге на 500 метров на чемпионате мира в Херенвене (Нидерланды).

Голикова стала первой за 25 лет россиянкой, выигравшей золото чемпионата мира на дистанции 500 м. В 1996 году на верхнюю ступень пьедестала почёта поднялась Светлана Журова.

«Мечта осуществилась, я счастлива. Нелёгкий путь у меня был, к этой медали я долго шла. Что творится в голове в такие моменты? Счастье. Здесь все шесть топовых девчонок собрались, и они очень близко. Когда шла на старт, понимала, что в хорошей форме, но также осознавала, что и соперницы хороши. Понимала, что это вопрос судьбы. Рада была своему старту, я в хорошей форме, как и должна была быть. Было напряжение от самой себя. Каждый человек сам себе соперник. Когда ты преодолеваешь самого себя, то, если делаешь всё идеально, будет и первое место. Понимала, что должна в мыслях расслабиться, потому что тело уже само всё умеет.

Грустно, что не было гимна, что победа такая получилась – без флага и гимна, но это всё равно победа, и я рада, несмотря ни на что. Гимн тоже сейчас придумали более-менее симпатичный», — сказала Голикова в эфире программы «Все на матч!».

На соревнованиях под эгидой ISU вместо гимна России звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Чайковского.