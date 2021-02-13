«Мурашки по коже бежали». Конькобежка Голикова — о музыке Чайковского на награждении

Россиянка Ангелина Голикова, ставшая чемпионкой мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м, поделилась мнением о замене гимна Российской Федерации на фрагмент из Первого концерта Петра Ильича Чайковского на чемпионате мира по конькобежному спорту.



«Мурашки по коже бежали. Жаль, что нет гимна. Но мелодия хорошая, и эта победа много для меня значит», — приводит слова Голиковой «Р-спорт».



Российская конькобежка стала чемпионкой мира на дистанции 500 м впервые с 1996 года, когда победу одержала Светлана Журова.



Напомним, на чемпионатах мира и Олимпийских играх из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, использовать гимн и другую национальную символику.

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