Российские лыжники в невероятной борьбе вырвали бронзу в эстафете юниорского ЧМ

На юниорском чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия) состоялась мужская эстафетная гонка. Победу одержала национальная команда Норвегии. Вторыми стали финские лыжники. Третье место — у сборной России, которая опередила национальную команду Италии лишь благодаря фотофинишу.

Многим показалось, что сборная Италии приходит на финиш третьей, но российский лыжник Сергей Волков смог выбросить ногу и на сантиметр опередить соперника. После паузы в официальном аккаунте соревнований было объявлено, что бронза — у России.

Посмотреть видео можно на странице Elisa Viihde Sport в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

В составе сборной России в гонке принимали участие Виктор Жуль, Александр Ившин, Никита Родионов, Сергей Волков.

Лыжные гонки. Юниорский чемпионат мира. Вуокатти, Финляндия

Эстафетная гонка. Юниоры

1. Сборная Норвегии

2. Сборная Финляндии

3. Сборная России

4. Сборная Италии

Ранее прошла женская эстафетная гонка. Россиянки заняли второе место. Победу одержала сборная Швеции.



Чемпионат мира в Вуокатти завершится 14 февраля. Соревнования будут проведены в двух возрастных категориях — среди юниоров и молодёжи до 23 лет. В программе турнира — индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.