Павел Кулижников: очень не хватает соперников, постоянно бегу «тысячу» один

Российский конькобежец Павел Кулижников подвёл итоги чемпионата мира, на котором он завоевал две серебряные медали — на дистанциях 500 и 1000 м.

«Я доволен. У меня теперь не те кондиции, чтобы выигрывать, но я близко, и это радует, ведь ещё 23 декабря я болел коронавирусом, находился в нулевой форме и сюда поехал только для того, чтобы мне не было стыдно, чтобы потом ногти не кусать. А в итоге два серебра, очень круто, меня всё устраивает. Я знаю, что могу лучше, и это бодрит.

Если честно, я после бега даже не вспотел, словно не выложился. Не могу понять. Обычно приходишь весь мокрый, а тут — ничего, не задохнулся, не смог выложиться. Первый раз такое. Первый круг не упирался, по ощущениям было очень слабо, а по секундам — вроде нормально. Очень не хватает соперников, я постоянно бегу «тысячу» один, вижу их спину только на старте, а дальше все «в одного».

Сбои в беге? Всему есть объяснение: голова готова бежать быстро и хорошо на этом важном старте, где уже нельзя просто проверять себя, а вот ноги — нет. Отсюда вот эти сбои. Нужно сначала набегать соревновательный объём в более спокойной обстановке, а затем уже требовать от себя чего-то большего. Но этот чемпионат стал для меня очень хорошим опытом.

Сбой на большом повороте на 1000 метров стоил золота? Да, я попал в колею — это не было какой-то технической ошибкой. Чувствую, меня начало засасывать. Но падать я уже точно не собирался, ни при каких обстоятельствах, потому что в прошлый раз при падении ударился ягодицами так, что они у меня только что зажили», — приводит слова Кулижникова сайт Матч ТВ.