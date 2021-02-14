Румянцев рассказал, что завоевал медаль ЧМ в подарок жене на День святого Валентина

Российский конькобежец Александр Румянцев рассказал, что бронзовая медаль, которую он завоевал на чемпионате мира в Херенвене (Нидерланды) на дистанции 10 000 м, станет подарком для его жены на День святого Валентина. Это первая медаль 34-летнего Румянцева на чемпионатах мира.

“Жена сказала: «Сегодня 14 февраля — привези мне хоть медальку. На дистанции 10 км я, наверное, должен был брать медаль в прошлом году, но мы промахнулись с адаптацией в Солт-Лейке, эмоции захлестнули. Я тогда не финишировал, было очень тяжело. А на десятку надо выходить с железными яйцами, чтобы никаких лишних мыслей не было. Вот прошёл год, и я везу домой медаль. Спасибо тем, кто меня поддерживал.

Верьте в себя, не сдавайтесь, работайте — и всё будет. Честно сказать, после коронавируса я вообще думал, что уеду домой, как закончатся этапы Кубка мира. COVID опустил меня в такую задницу, что я не отобрался на пятёрке, в командную гонку тоже не отобрался. До вчерашнего дня не был уверен, что стартую. Тренер был не уверен, я дёргался, был на эмоциях, хочу извиниться перед ним за это. В итоге Виктор Александрович Сивков решил, что я буду бежать. Надеюсь, оправдал его ожидания.

Меня только начало отпускать после болезни. Вчера и позавчера на раскатке уже понимал, что смогу обновить рекорд России. Хочу сказать спасибо ISU, что они организовали этот «пузырь» и всё провели на таком высоком уровне. Здесь было тихо и спокойно, мы спокойно катались на велосипеде, спокойно тренировались. Да, мы остались без болельщиков, без праздника, они тут решают, это очень крутые люди. Но, будь они здесь, может быть, это сыграло бы в пользу Патрика Руста", — приводит слова Румянцева РИА “Новости”.