«Контроль — наше всё!» Елена Исинбаева впервые встала на горные лыжи

Двукратная олимпийская чемпионка, автор 28 рекордов мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, что впервые в жизни встала на горные лыжи.

«Первый день катания на лыжах впервые в моей жизни. Главное правило: контроль скорости. Освоила технику катания плугом и карвинговую технику. Научилась тормозить. Ощущения непередаваемые.

Воздух, солнце, физическая нагрузка, ощущение скольжения, чувство контроля тела и… скорость. WOW… Был момент самоуверенности и именно в этот момент упала… Контроль — наше всё!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Ранее, когда входила в состав жюри «Ледникового периода» Исинбаева научилась кататься на коньках.