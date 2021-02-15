«Контроль — наше всё!» Елена Исинбаева впервые встала на горные лыжи
Двукратная олимпийская чемпионка, автор 28 рекордов мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, что впервые в жизни встала на горные лыжи.
«Первый день катания на лыжах впервые в моей жизни. Главное правило: контроль скорости. Освоила технику катания плугом и карвинговую технику. Научилась тормозить. Ощущения непередаваемые.
Воздух, солнце, физическая нагрузка, ощущение скольжения, чувство контроля тела и… скорость. WOW… Был момент самоуверенности и именно в этот момент упала… Контроль — наше всё!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».
Ранее, когда входила в состав жюри «Ледникового периода» Исинбаева научилась кататься на коньках.
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