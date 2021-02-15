ФИДЕ объявила о возобновлении турнира претендентов

Турнир претендентов Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновится в Екатеринбурге 19 апреля, сообщается на сайте федерации.

Турнир стартовал в Екатеринбурге 17 марта 2020 года, были сыграны матчи первого круга – семь туров. Восьмой тур, первый после возобновления, начнётся 19 апреля 2021 года. Претендент на титул чемпиона мира по шахматам будет определён к 28 апреля, когда, при необходимости, будет проведён тай-брейк.

После семи туров в турнире претендентов лидируют француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка. Далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все — по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба — по 2,5).

Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который состоится в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.