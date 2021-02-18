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Международная федерация тяжёлой атлетики ужесточила антидопинговые правила

Международная федерация тяжёлой атлетики ужесточила антидопинговые правила
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) ужесточила меры по дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте IWF.

«Сегодняшние решения отражают чёткую решимость сохранить прогресс, достигнутый IWF в последние годы, в плане защиты чистых тяжелоатлетов и продвижении чистой тяжёлой атлетики», — сказал исполняющий обязанности президента IWF Майкл Ирани.

Исполком восстановил нижний порог 12-й статьи антидопинговых правил Международной федерации тяжёлой атлетики. Таким образом, с настоящего времени процедура отстранения спортсменов будет запускаться по достижении трёх нарушений антидопинговых правил в течение одного года, а не четырёх нарушений, как было прежде.

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