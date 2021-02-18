Международная федерация тяжёлой атлетики ужесточила антидопинговые правила
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) ужесточила меры по дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте IWF.
«Сегодняшние решения отражают чёткую решимость сохранить прогресс, достигнутый IWF в последние годы, в плане защиты чистых тяжелоатлетов и продвижении чистой тяжёлой атлетики», — сказал исполняющий обязанности президента IWF Майкл Ирани.
Исполком восстановил нижний порог 12-й статьи антидопинговых правил Международной федерации тяжёлой атлетики. Таким образом, с настоящего времени процедура отстранения спортсменов будет запускаться по достижении трёх нарушений антидопинговых правил в течение одного года, а не четырёх нарушений, как было прежде.
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