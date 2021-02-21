Олимпийская чемпионка Софья Великая заразилась коронавирусом

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая заразилась коронавирусом, сообщил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.
«Соня Великая, к сожалению, заболела коронавирусом. Первый тест показал отрицательный результат на коронавирус, второй — положительный. Сегодня разговаривали об её участии на предстоящем турнире в Будапеште. Думаю, если и поедет, то только в качестве туриста, потому что это две недели минимум, плюс ещё две недели на восстановление, а это уже месяц.
У нас переболели многие спортсмены. Например, врачи не допустили к старту Кирилла Бородачёва, у него после лёгкого коронавируса пульс зашкаливает, сердце выпрыгивает. Последствия всё-таки есть, и прежде всего — общая усталость, отсутствие выносливости после болезни. Должно пройти время, чтобы спортсмен вернулся в привычные кондиции», — приводит слова Мамедова ТАСС.
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