Украинский борец рассказал, что научился определять переболевших коронавирусом по запаху

Украинский борец Жан Беленюк, который на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе рассказал о необычной способности после коронавируса.
«Обнаружил у себя способность определять людей, перенёсших COVID-19 по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг — партнёров, которые переболели коронавирусом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок», — написал Беленюк в своём «фейсбуке».
29-летний Беленюк — сын гражданина Руанды и украинки. Он становился серебряным призёром Олимпиады-2016, дважды выигрывал чемпионаты мира, завоевал три золотые медали на чемпионатах Европы.
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