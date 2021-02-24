Дональд Трамп отреагировал на госпитализацию Тайгера Вудса
Бывший президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления американскому гольфисту Тайгеру Вудсу, который попал в автомобильную аварию и получил множественные травмы ног. Об этом сообщил старший советник Джейсон Миллер на своей странице в «Твиттере».
«Выздоравливай скорее, Тайгер. Ты настоящий чемпион!» — сказал Трамп.
45-летний Вудс — 15-кратный победитель мэйджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA тура, 41 турнир Европейского тура, 2 турнира Азиатского тура, 3 турнира PGA тура Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.
Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию и госпитализирован со множественными травмами ног
Рекомендуем вам
- 24 февраля 2021
-
01:15
-
00:25
- 23 февраля 2021
-
23:18
-
22:19
-
21:43
-
21:26
-
20:43
-
20:38
-
20:12
-
19:44
-
18:53
-
18:41
-
18:37
-
17:09
-
16:55
-
15:47
-
15:24
-
14:27
-
14:04
-
14:02
-
13:45
-
13:28
-
13:03
-
12:34
-
12:31
-
12:13
-
11:53
-
11:24
-
11:09
-
11:01
-
10:52
-
10:10
-
09:23
-
08:46
-
03:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам