Дональд Трамп отреагировал на госпитализацию Тайгера Вудса

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления американскому гольфисту Тайгеру Вудсу, который попал в автомобильную аварию и получил множественные травмы ног. Об этом сообщил старший советник Джейсон Миллер на своей странице в «Твиттере».



«Выздоравливай скорее, Тайгер. Ты настоящий чемпион!» — сказал Трамп.



45-летний Вудс — 15-кратный победитель мэйджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA тура, 41 турнир Европейского тура, 2 турнира Азиатского тура, 3 турнира PGA тура Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.

Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию и госпитализирован со множественными травмами ног