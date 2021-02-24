«Эксперимент завершён, теперь я с чёлкой». Елена Исинбаева показала новую причёску

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева показала свою новую причёску.

«Эксперимент завершён, теперь я с чёлкой. Результат опять превзошёл ожидания. Маэстро покорилась новая высота. Теперь я с чёлкой. Это будут долгие и мучительные рассуждения. Но мне кажется, мне очень идёт», — сказала Исинбаева.

Видео доступно в «инстаграме» Елены Исинбаевой

Помимо двух золотых олимпийских медалей в активе Исинбаевой бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член Международного олимпийского комитета.