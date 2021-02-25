Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Лыжник Масгрейв получил ошибочный результат теста на COVID. В лаборатории перепутали пробы

Лыжник Масгрейв получил ошибочный результат теста на COVID. В лаборатории перепутали пробы
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Британский лыжник Эндрю Масгрейв сообщил о неприятном инциденте, случившемся на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Он прошёл тест на коронавирус, и 23 февраля узнал, что в его крови были обнаружены антитела к COVID-19. Аналогичный результат получил его партнёр по команде Джеймс Клагнет.

Масгрейв усомнился в результатах, так как регулярно проходит тесты на коронавирус.

«Я понимал, что этого быть не может. Джеймс отправил электронное письмо в FIS. Нам ответили, что они перепутали наши пробы с чьими-то. Это нечто. Им стоит лучше контролировать ситуацию в лабораториях, когда дело касается допинг-тестов», — приводит слова Масгрейва NRK.

Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира в Оберстдорфе будут разыграны медали в лыжном спринте.

Чемпионат мира по лыжам — 2021. У России будет золото в первый день? Мужской спринт. LIVE
Первые медали лыжники разыграют в спринте. У России есть все шансы пополнить медальную копилку. Онлайн-трансляция спринтов на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021