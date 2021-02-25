Лыжник Масгрейв получил ошибочный результат теста на COVID. В лаборатории перепутали пробы

Британский лыжник Эндрю Масгрейв сообщил о неприятном инциденте, случившемся на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Он прошёл тест на коронавирус, и 23 февраля узнал, что в его крови были обнаружены антитела к COVID-19. Аналогичный результат получил его партнёр по команде Джеймс Клагнет.

Масгрейв усомнился в результатах, так как регулярно проходит тесты на коронавирус.

«Я понимал, что этого быть не может. Джеймс отправил электронное письмо в FIS. Нам ответили, что они перепутали наши пробы с чьими-то. Это нечто. Им стоит лучше контролировать ситуацию в лабораториях, когда дело касается допинг-тестов», — приводит слова Масгрейва NRK.

Сегодня, 25 февраля, на чемпионате мира в Оберстдорфе будут разыграны медали в лыжном спринте.