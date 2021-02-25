Сергей Устюгов: думаю, наши ребята в следующих гонках отчпокают норвежцев

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал итоги мужской спринтерской гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Весь пьедестал заняли норвежцы во главе с Йоханнесом Клебо, россияне Александр Большунов и Устюгов стали четвёртым и пятым соответственно.
«Норвежцы — это номер один, ничего удивительного в этом нет. Но, думаю, наши ребята в следующих гонках их отчпокают», — приводит слова Устюгова «Р-Спорт».
Второе место в спринте занял Эрик Вальнес, третье — Ховард Тёугбёль. В женском спринте россиянки также остались без медалей, победу одержала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.
Устюгов заявил, что не собирается принимать участие в заключительном этапе сезона Кубка мира по лыжным гонкам. Финал Кубка мира пройдёт 13 и 14 марта в Энгадине (Швейцария).
- 25 февраля 2021
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