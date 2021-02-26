Норвегия лидирует в медальном зачёте ЧМ по лыжам. Россия пока без наград

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете чемпионата мира по лыжным видам спорта 2021 года в Оберстдорфе (Германия), национальная команда России пока без наград.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Медальный зачет после трёх гонок.
1. Норвегия – 1 золото – 3 серебро – 1 бронза (5 медалей)
2. Словения – 1-0-1 (2)
3. Швеция – 1-0-0 (1)
4. Япония – 0-0-1 (1).
Напомним, на чемпионате мира состоялись женский и мужской спринты классическим ходом, а также соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.
Российские лыжницы не смогли выйти в полуфинал спринта, в мужской гонке весь пьедестал заняли норвежцы. Александр Большунов и Сергей Устюгов финишировали четвёртым и пятым соответственно. В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина победу одержала словенская прыгунья с трамплина Эма Клинец. Лучшей результат среди россиянок показала Ирина Аввакумова, ставшая 12-й.
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