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Норвегия лидирует в медальном зачёте ЧМ по лыжам. Россия пока без наград

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете чемпионата мира по лыжным видам спорта 2021 года в Оберстдорфе (Германия), национальная команда России пока без наград.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Оберстдорф, Германия. Медальный зачет после трёх гонок.

1. Норвегия – 1 золото – 3 серебро – 1 бронза (5 медалей)

2. Словения – 1-0-1 (2)

3. Швеция – 1-0-0 (1)

4. Япония – 0-0-1 (1).

Напомним, на чемпионате мира состоялись женский и мужской спринты классическим ходом, а также соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.

Российские лыжницы не смогли выйти в полуфинал спринта, в мужской гонке весь пьедестал заняли норвежцы. Александр Большунов и Сергей Устюгов финишировали четвёртым и пятым соответственно. В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина победу одержала словенская прыгунья с трамплина Эма Клинец. Лучшей результат среди россиянок показала Ирина Аввакумова, ставшая 12-й.