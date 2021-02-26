Непряева, Ступак и Сорина пропустят контрольную тренировку сборной России

Лыжницы сборной России Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина пропустят контрольную тренировку национальной команды, которая состоится сегодня, 26 февраля. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Контрольную тренировку проведут с целью определения состава на гонку 10 километров свободным стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Гонка на 10 км коньковым ходом состоится 2 марта.

Напомним, на чемпионате мира состоялись женский и мужской спринты классическим ходом, а также соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин. Российские лыжницы не смогли выйти в полуфинал спринта, в мужской гонке весь пьедестал заняли норвежцы. Александр Большунов и Сергей Устюгов финишировали четвёртым и пятым соответственно. В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина победу одержала словенская прыгунья с трамплина Эма Клинец. Лучший результат среди россиянок показала Ирина Аввакумова, ставшая 12-й.