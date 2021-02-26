Мария Истомина выиграла контрольную тренировку сборной России по лыжным гонкам

Российская лыжница Мария Истомина показала лучший результат в контрольной гонке национальной команды в Оберстдорфе (Германия). Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на слова тренера сборной России Юрия Бородавко.

Кроме Истоминой в забеге приняли участие Евгения Крупицкая, Анна Нечаевская и Вероника Степанова. Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина пропустили забег. Контрольную тренировку провели с целью определения состава на гонку 10 км свободным стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Гонка на 10 км коньковым ходом состоится 2 марта.

Напомним, на чемпионате мира состоялись женский и мужской спринты классическим ходом, а также соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин. Российские лыжницы не смогли выйти в полуфинал спринта, в мужской гонке весь пьедестал заняли норвежцы. Александр Большунов и Сергей Устюгов финишировали четвёртым и пятым соответственно. В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина победу одержала словенская прыгунья с трамплина Эма Клинец. Лучший результат среди россиянок показала Ирина Аввакумова, ставшая 12-й.