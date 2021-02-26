Гандболистка Дарья Дмитриева: если у меня будет девочка, то очень высокая

Олимпийская чемпионка российская гандболистка Дарья Дмитриева, выступающая за московский ЦСКА, ответила на вопрос о планах по поводу материнства. Её супругом является ватерполист Игорь Бычков.
«Пока ещё рано. Мысли есть об этом. Кого хочу — мальчика или девочку? Без разницы. Просто такая ситуация: у меня муж ростом 202 см, я — 180 см. Если будет девочка, то очень высокая», — сказала Дмитриева в интервью каналу Ивана Шумилина в YouTube.
Дмитриева — олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, чемпионка Европы среди девушек до 17 и 19 лет (2011 и 2013 годы), вице-чемпионка мира среди девушек до 18 лет и 21 года (2012 и 2014), трёхкратная чемпионка России. Ранее Дарья выступала за Ладу (Тольятти) и «Динамо» (Волгоград).
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