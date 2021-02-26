Бланка Влашич: Чичерова — выдающаяся соперница

Четырёхкратная чемпионка мира и двукратный призёр Олимпийских игр по прыжкам в высоту Бланка Влашич высказалась о своей сопернице Анне Чичеровой, а также чего ожидает от Марии Ласицкене.
Ранее олимпийская чемпионка Чичерова назвала Влашич самой харизматичной и яркой спортсменкой восьми лет между ОИ в Пекине и Рио-де-Жанейро.
«О боже, Анна действительно так сказала? Я польщена, правда. У меня были совершенно выдающиеся соперницы, и Чичерова, безусловно, входила в их число. Но вряд ли смогу выделить кого-то одного. Каждая из спортсменок, с кем мне доводилось соперничать в секторе, была сильной личностью, очень яркой», — цитирует Влашич RT.
Хорватка также считает, что мировой рекорд Стефки Костадиновой (2.09 м) будет когда-нибудь побит: «Конечно, он не вечен. Вполне допускаю, что его сумеет побить эта молоденькая украинская девочка (Ярослава Магучих), которая в свои 19 лет прыгает 2,06. Почему не Мария Ласицкене? Ну, конечно же, я не сбрасываю со счетов и её тоже. Просто украинка свежее, а это в нашем виде спорта может оказаться довольно принципиальным. Но мне определённо хотелось бы увидеть, как соревнуются эти двое».
19 февраля 37-летняя Влашич объявила об уходе из профессионального спорта.
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