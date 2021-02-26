Тренер норвежских лыжников: с Большуновым будет страшно иметь дело в оставшихся гонках
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил, что не склонен считать слова российских специалистов о простуде Александра Большунова перед чемпионатом мира блефом.
«У меня нет причин сомневаться в том, что они говорят. Если он болел, то его четвёртое место в спринте ещё больше впечатляет. Надеюсь, что все наши соперники будут здоровыми и быстрыми.
Думаю, он хочет завоевать медаль так же, как и все остальные. Я впечатлён, что он стал четвёртым в самой слабой для себя дисциплине. С ним будет страшно иметь дело в оставшихся гонках», — приводит слова Носсума Dagbladet.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) скиатлон пройдёт 27 февраля, начало гонки — в 15:30 мск.
«Большунов помог нам в спринте. Мы рады». Норвежцы смеются над лидером сборной России?
Они уже делали так после Кубка мира в Лахти. А потом на трассе получили по полной программе.
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