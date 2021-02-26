Тренер норвежских лыжников: с Большуновым будет страшно иметь дело в оставшихся гонках

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил, что не склонен считать слова российских специалистов о простуде Александра Большунова перед чемпионатом мира блефом.

«У меня нет причин сомневаться в том, что они говорят. Если он болел, то его четвёртое место в спринте ещё больше впечатляет. Надеюсь, что все наши соперники будут здоровыми и быстрыми.

Думаю, он хочет завоевать медаль так же, как и все остальные. Я впечатлён, что он стал четвёртым в самой слабой для себя дисциплине. С ним будет страшно иметь дело в оставшихся гонках», — приводит слова Носсума Dagbladet.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) скиатлон пройдёт 27 февраля, начало гонки — в 15:30 мск.