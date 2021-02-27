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Кирпиченко: приятная неожиданность, что сегодня в скиатлоне я вторая из россиянок

Кирпиченко: приятная неожиданность, что сегодня в скиатлоне я вторая из россиянок
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российская лыжница Яна Кирпиченко прокомментировала выступление в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Яна финишировала десятой.

«Довольна сегодняшней гонкой, потому что тяжёлые условия, тяжёлая погода. Вчера на трассе была каша из снега, сегодня — гололёд, и в масс-старте это достаточно тяжело. Сегодня я вторая из россиянок и держалась в группе лидеров — это приятная неожиданность.

Спуски были более-менее в хорошем состоянии по сравнению со вчерашним днём. Организаторам удалось сохранить трассу.

Сразу после старта Терезе задала темп. Думаю, каждый поддерживал его в силу возможностей, кто как дотерпел.

Думаю, я подошла в хорошей форме к чемпионату мира. Это одно из лучших состояний за сезон, не считая гонки в Фалуне. Но я довольна результатом, так как это мой первый чемпионат мира. Надеюсь, ещё здесь выступлю. Планирую пробежать „тридцатку“ классическим стилем, а по остальным не знаю, будет решение тренеров», — сказала Кирпиченко в эфире «Матч ТВ».

Крянин прокомментировал выступление российских лыжниц в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе
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