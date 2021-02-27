Наталья Непряева: меня обрубило на второй части классической дистанции

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала выступление в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Непряева заняла 16-е место, более двух минут проиграв победительнице, норвежке Терезе Йохауг.

«Был высокий темп с самого начала. Попыталась работать на первом круге. Но всё-таки не то состояние. Меня обрубило на второй части классической дистанции. Пока не могу навязать им борьбу.

С меня сейчас, наверное, особо ничего тренеры не требуют, потому что все понимают: проведена не та подготовка, которая должна быть. Всё-таки не было проделано той работы в связи с травмой. На меня нет такого давления.

Железки в руки — это лимитирующий фактор. Но результат от этого не поменялся бы, как мне кажется. Просто не было проведено той работы, которая должна была быть. Конечно, это отвлекает, я акцентирую на этом внимание. Но состояние в целом тяжёлое.

Пока трудно сказать, побегу ли командный спринт. Конечно, настраиваемся с Юлей. Будем обсуждать это после гонки с тренером», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».