Рочев — о составе на эстафету: в моё время даже лидер мог не попасть в неё

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев — младший высказал предположение, кто из сборной России достоин участия в завтрашней эстафете чемпионата мира в Оберстдорфе.



«Очень сложно говорить об этом. Якимушкин, например, доказал, что достоин стартовать. Он достаточно молод и не имеет опыта крупных соревнований. Но он абсолютно достоин. У Червоткина видна школа Бородавко. Они все работяги, умеют терпеть и прошли через бешеные объёмы работы. Они умеют терпеть боль и усталость. Белов сегодня не ярко проявил себя и функционально не был готов.



Многие ребята проходили эстафеты в этом году, но это не гладкая гонка. В мои времена и времена моего отца эстафетчиком был не каждый. Даже лидер иногда мог не попадать в неё. Для финального результата подключаются другие факторы, не только за себя бежишь, но и за брата. Даже бывало так, что люди показывали хорошие результаты в личной гонке, а на следующий день проваливались в эстафете. У нас команда обстрелянная, все, кто сейчас в составе, проявляли себя в них в ходе сезона.



Состав назвать сложно. Мало наблюдать их с экрана, их нужно видеть и чувствовать на месте. Назвать могу, но это будет состав диванного болельщика», — сказал Рочев беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.