Ретивых: Большунов пошёл разрывать группу на втором этапе, хотя у нас была другая тактика

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал выступление в мужском командном спринте свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия).



«Думаю, всё было возможно, и мы готовились, чтобы взять реванш после Зеефельда. Единственное, Саша на втором разу пошёл разрывать группу, и я не надеялся, что мне придётся свой второй этап тоже лидировать. У нас была чуть иная тактика — чтобы я ему на последний этап передал первым и он включился уже полностью. Он решил по ходу гонки чуть изменить тактику. Я чуть наелся к своему последнему этапу, потому что мне приходилось работать. Думаю, и ребята чуть наелись, которые шли сзади меня.



Но, думаю, все сегодняшние критики и Саша простят меня за то, что так получилось. На финише чуть не хватило, и, конечно, недоволен своим последним кругом. Для меня он был не сказать чтобы критичным, но не получилось справиться с Клебо и финном. Интересно, почему так финны хорошо пробежали сегодня. Они, в принципе, в командных спринтах не так часто выступают, но на то он и чемпионат мира», — сказал Ретивых в эфире Матч ТВ.

Сорин: на Ретивых было высокое давление в эти дни. Наверное, психологически не справился