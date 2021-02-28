Большунов: прощаю ли Ретивых? Ну, это спорт, всё бывает

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал выступление в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Вместе с Глебом Ретивых он занял третье место.

«Прощаю ли Ретивых? Ну, это спорт, всё бывает. Да, сегодня не получилось. Был реальный шанс обыграть норвежцев. Обыгрывать их можно только таким способом на данный момент, но немного не получилось.



Я не то что поменял тактику по ходу гонки. Всё-таки уже не так сильно слышал дыхание соперника сзади и понял, что можно чуть дёрнуть и посмотреть, как будут они реагировать. Понял — если не сейчас, то когда?» — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала сборная Норвегии, сборная Финляндии заняла второе место.