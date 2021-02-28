Дмитрий Губерниев помирился с главой ФЛГР Еленой Вяльбе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что после командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта помирился с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.
Ранее Вяльбе не разделяла методы Губерниева по освещению спортивных соревнований.
«Сегодня поговорил с Еленой Вяльбе! Догнал её на стадионе. Пожали руки друг другу и договорились продолжать рабочие отношения! За отдельные действия и высказывания попросил Елену Валерьевну извинить меня, Вяльбе было непросто, но всё в итоге хорошо!!! Спасибо, Елена Валерьевна, наши лыжники с Вами всех победят!!!
Кстати, Вяльбе отметила, что девчонок в командном спринте надо было поменять местами, а парни, бронзовые призёры, бежали с нужной расстановкой!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».
В командном спринте Александр Большунов и Глеб Ретивых стали бронзовыми призёрами, Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли четвёртое место.
- 28 февраля 2021
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