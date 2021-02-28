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Дмитрий Губерниев помирился с главой ФЛГР Еленой Вяльбе

Дмитрий Губерниев помирился с главой ФЛГР Еленой Вяльбе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что после командного спринта на чемпионате мира по лыжным видам спорта помирился с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Ранее Вяльбе не разделяла методы Губерниева по освещению спортивных соревнований.

«Сегодня поговорил с Еленой Вяльбе! Догнал её на стадионе. Пожали руки друг другу и договорились продолжать рабочие отношения! За отдельные действия и высказывания попросил Елену Валерьевну извинить меня, Вяльбе было непросто, но всё в итоге хорошо!!! Спасибо, Елена Валерьевна, наши лыжники с Вами всех победят!!!

Кстати, Вяльбе отметила, что девчонок в командном спринте надо было поменять местами, а парни, бронзовые призёры, бежали с нужной расстановкой!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

В командном спринте Александр Большунов и Глеб Ретивых стали бронзовыми призёрами, Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли четвёртое место.

Партнёр оставил Большунова без второго золота на чемпионате мира. Ретивых не сдержал Клебо
Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.
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