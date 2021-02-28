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«Норвежцев можно было обыгрывать». Елена Вяльбе — о мужском командном спринте на ЧМ

«Норвежцев можно было обыгрывать». Елена Вяльбе — о мужском командном спринте на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Россияне стали бронзовыми призёрами, несмотря на то что Большунов передал эстафету Ретивых на последний этап на 4 секунды раньше норвежцев.

«Я не могу предъявить претензии Глебу. Когда человек не может, он просто не может прыгнуть выше себя. У него не те движения и так далее. Но у нас нет другого, к сожалению. Если бы был… А ставить Терентьева было очень опасно, тем более Саша тяготеет к «классике». Ну и у Глеба больше опыта, он более универсален.

Группа Маркуса не подошла к старту чемпионата мира на пике формы. Безусловно, должен быть прогресс во второй половине. У Глеба больше нет стартов, а у всех остальных ещё есть возможности. Будем надеяться, что всё сложится и каждый, кто может побороться за медаль, сделает это.

Норвежцев можно было обыгрывать. И, честно говоря, было немного странно видеть их расстановку. Они поставили Вальнеса, но у них свои какие-то мысли. Но на последнем круге Клебо был превосходен. Он в очередной раз доказывает, что является лучшим спринтером мира. Что тут сделать», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

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Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.
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