Немецкие «летающие лыжники» выиграли золото ЧМ в миксте, россияне — седьмые

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершились соревнования смешанных команд по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу в упорной борьбе с норвежцами и австрийцами одержали хозяева соревнований – сборная Германии. Норвежские «летающие лыжники» — вторые, австрийцы – третьи.

Россияне Ирина Аввакумова, Данил Садреев, Ирма Махиня и Евгений Климов уверенно вышли во вторую попытку и заняли седьмое место. Отметим, что до последнего прыжка россияне вели борьбу за шестое место с поляками, но Давид Кубацки улетел на 103 м, а Климов только на 89.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Смешанные команды

1. Германия – 1000,8.

2. Норвегия – 995,6.

3. Австрия – 986,5…

7. Россия – 805,4.