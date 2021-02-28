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Немецкие «летающие лыжники» выиграли золото ЧМ в миксте, россияне — седьмые

Немецкие «летающие лыжники» выиграли золото ЧМ в миксте, россияне — седьмые
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершились соревнования смешанных команд по прыжкам на лыжах с трамплина. Победу в упорной борьбе с норвежцами и австрийцами одержали хозяева соревнований – сборная Германии. Норвежские «летающие лыжники» — вторые, австрийцы – третьи.

Россияне Ирина Аввакумова, Данил Садреев, Ирма Махиня и Евгений Климов уверенно вышли во вторую попытку и заняли седьмое место. Отметим, что до последнего прыжка россияне вели борьбу за шестое место с поляками, но Давид Кубацки улетел на 103 м, а Климов только на 89.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Смешанные команды

1. Германия – 1000,8.
2. Норвегия – 995,6.
3. Австрия – 986,5…
7. Россия – 805,4.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Прыжки с трамплина
Микст. Трамплин HS-106
28 февраля 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Германия
1000.8
2
Норвегия
995.6
3
Австрия
986.5
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