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«У нас такое неприемлемо». Тренер норвежцев — о поведении Большунова после финиша

«У нас такое неприемлемо». Тренер норвежцев — о поведении Большунова после финиша
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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В сборной Норвегии с недоумением отнеслись к поведению лидера российской команды Александра Большунова после спринтерской эстафеты. Большунов не подошёл к своему партнёру по забегу Глебу Ретивых после финиша. Встретились и начали общаться российские только во время цветочной церемонии.

В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над норвежцем Йоханнесом Клебо в 4 секунды, однако Глеб проиграл не только Клебо, но и финну Йони Мяки. Россия завоевала бронзовые медали.

«В нашей команде такое было бы неприемлемо. Это настолько нереально, что мне даже не надо думать, к каким последствиям это могло бы привести. В Норвегии так не поступают», — приводит слова тренера норвежских лыжников Арильда Монсена NRK.

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Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.
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