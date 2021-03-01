«У нас такое неприемлемо». Тренер норвежцев — о поведении Большунова после финиша

В сборной Норвегии с недоумением отнеслись к поведению лидера российской команды Александра Большунова после спринтерской эстафеты. Большунов не подошёл к своему партнёру по забегу Глебу Ретивых после финиша. Встретились и начали общаться российские только во время цветочной церемонии.

В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над норвежцем Йоханнесом Клебо в 4 секунды, однако Глеб проиграл не только Клебо, но и финну Йони Мяки. Россия завоевала бронзовые медали.

«В нашей команде такое было бы неприемлемо. Это настолько нереально, что мне даже не надо думать, к каким последствиям это могло бы привести. В Норвегии так не поступают», — приводит слова тренера норвежских лыжников Арильда Монсена NRK.