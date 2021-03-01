FIS показала, как Клебо и Большунов синхронно идут в подъём в командном спринте. Видео

Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала в своём «твиттере» видео, на котором показано, как норвежец Йоханнес Клебо и россиянин Александр Большунов преодолевают подъём в ходе командного спринта на чемпионате мира. Напомним, победу одержала сборная Норвегии, а россияне стали третьими, уступив не только норвежцам, но и финнам.

Права на видео принадлежат Международной федерации лыжного спорта (FIS). Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» FIS Cross-Country.

Вчера, 28 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) было разыграно четыре комплекта медалей. Сборная Норвегии пополнила копилку золотых наград в мужском командном спринте и командном турнире двоеборцев. Победу в женском командном спринте одержали шведские лыжницы, что позволило их сборной выйти на второе место в медальном зачёте после Норвегии. Первое золото хозяева соревнований завоевали, выиграв турнир по прыжкам на лыжах с трамплина среди смешанных команд. Десятой нацией, завоевавшей хотя бы одну медаль, стали швейцарцы. Лыжницы стали обладательницами серебряных медалей в командном спринте.