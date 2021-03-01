«Доля правды в их словах есть». Панжинский — о реакции норвежцев на поступок Большунова

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский поделился мнением о реакции представителей сборной Норвегии на поведение россиянина Александра Большунова после финиша командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Победу одержала сборная Норвегии. В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Глебу Ретивых с преимуществом над Йоханнесом Клебо в четыре секунды, однако россиянин проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. После финиша Большунов не подошёл и не поздравил своего партнёра по команде, за что оказался под огнём критики со стороны представителей сборной Норвегии.

«Отчасти доля правды в их словах есть. Скандинавы привыкли работать в сборной все вместе. Они просто не учитывают тот нюанс, что в отечественной национальной команде четыре разные группы и лыжники между собой не всегда хорошо ладят.

Большунов же – очень целеустремлённый и своеобразный спортсмен. Где-то он закрытый и своенравный. Но все люди разные, не обязаны все друг с другом дружить. Возможно, у них нет тёплых отношений с Ретивых. Плюс Александр — максималист и всегда хочет выигрывать.

Понятно, что он был раздосадован третьим местом, а потому не подошёл к партнёру. Обвинять его в данном случае некорректно и неправильно. Норвежцы не знают Александра и его характер. Но именно благодаря ему он и побеждает всю Норвегию в одиночку», — цитирует Панжинского «RT на русском».