«Она босс и принимает решения». Крамер ответил на критику Вяльбе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер ответил на критику президента ФЛГР Елены Вяльбе, которая заявила, что группа немецкого наставника промахнулась в подготовке к чемпионату мира и его спортсмены только набирают форму.

«Она босс. Она принимает решения. Елена разговаривала со мной тоже. Она сказала: «Маркус, что случилось с Юлией в скиатлоне?» Это нелегко. Лыжников из моей группы преследовали травмы, так что подготовка к чемпионату мира не была оптимальной. Юлия стала второй на «Тур де Ски», и после этого все ожидают, что она запросто возьмёт медали на чемпионате мира, но это так не работает. Конкуренция на «Тур де Ски» была слабее, норвежек там не было. Сейчас всё намного сложнее.

Я тоже разочарован результатами, особенно у женщин. Тут у нас много проблем. Мы рады, что все, кто ранее травмировался, могут выступить на чемпионате мира, но если ты не в стопроцентной форме, то взять медаль сложно. Конечно же, мы хотели результатов получше.

Сохраню ли работу, если не будет медалей? Нет-нет, я знаю эти игры. Случаются и взлёты, и падения, ни в чём нельзя быть уверенным. Но у нас с Еленой хороший диалог. Мы хотим одного и того же – нам нужен результат», – приводит слова Крамера Aftonbladet.