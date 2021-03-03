Главный тренер «Ростова-Дон» прокомментировал выход команды в финал Кубка России

Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Пер Юханссон прокомментировал выход команды в финал Кубка России. В полуфинале ростовская команда обыграла «Астраханочку» со счётом 30:20. В финале «Ростов-Дон» сыграет с тольяттинской «Ладой».
«Хочу поблагодарить коллегу Влатко Джоновича и его команду за хорошую работу и борьбу. Эта команда два раза обыграла ЦСКА, а это значит, что такая команда может обыграть и «Ростов-Дон». Они никогда не сдаются. Я рад тому, как мы сыграли, рад, что мы придерживались запланированной тактики все 60 минут. Кроме того, для нас было важно проводить ротацию состава, так как впереди финал Кубка и матч в Хорватии. Мы следовали нашему плану и делали то, о чем договорились. Поэтому я доволен.
Первый полуфинал между «Ладой» и «Звездой» получился интересным. Клуба из Звенигорода был в роли андердога, но они оказывали давление всю игру. Была интересная серия пенальти. Что касается нас, то нам теперь нужно отдохнуть и завтра в матче с «Ладой» показать свою лучшую игру. Это мой первый финал, и я хочу, чтобы мы завоевали золотые медали», — цитирует Юханссона официальный сайт клуба.
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