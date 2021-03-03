Сорин: не верю в теорию заговора, но почему именно сегодня в FIS решили не солить трассу?

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление Александра Большунова в «разделке» на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«На последнем круге Саше было тяжело, он с каждым метром проигрывал соперникам в борьбе за медали. У Амундсена поначалу выигрывал, но на верхушке подъёма проиграл порядка 18 секунд. Ему тяжело дался последний подъём. Не думаю, что неправильно разложил силы.



У меня большой вопрос к FIS, к судьям. Я не верю в теорию заговора, но почему именно сегодня они решили не солить трассу? Сегодня +11. Да, нет солнца, не припекает, но +11. В таких условиях трасса всё равно расплывается. Конечно, такая каша на подъёмах Саше не подходит.



Дело не в стартовых номерах. Стартовавшие впереди тоже ехали по мягкой трассе. Вчера трасса была засоленная, и первые номера могли проскочить по более ледянистому покрытию. Здесь же сразу у всех трасса была мягкая. Очень непонятно решение, почему именно сегодня не солили», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».