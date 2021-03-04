Легков — об отказе Большунова от интервью после «разделки»: в России его всё равно уважают

Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков прокомментировал решение Александра Большунова отказаться от общения с журналистами после «разделки» на чемпионате мира в Оберстдорфе. Большунов был расстроен четвёртым местом.
«Он был уставшим, в этой гонке хотел многого. Он так сильно хотел победить, что не мог сдержаться. Он сам решил не общаться с журналистами. Я веду себя по-другому.
Все должны говорить после гонки, вне зависимости от того, как она прошла. Это нехорошо. Но он сам хочет этого. В России его всё равно уважают», — приводит слова Легкова Dagbladet.
Победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.
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