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Легков — об отказе Большунова от интервью после «разделки»: в России его всё равно уважают

Легков — об отказе Большунова от интервью после «разделки»: в России его всё равно уважают
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Олимпийский чемпион, бывший российский лыжник Александр Легков прокомментировал решение Александра Большунова отказаться от общения с журналистами после «разделки» на чемпионате мира в Оберстдорфе. Большунов был расстроен четвёртым местом.

«Он был уставшим, в этой гонке хотел многого. Он так сильно хотел победить, что не мог сдержаться. Он сам решил не общаться с журналистами. Я веду себя по-другому.

Все должны говорить после гонки, вне зависимости от того, как она прошла. Это нехорошо. Но он сам хочет этого. В России его всё равно уважают», — приводит слова Легкова Dagbladet.

Победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

Шведский лыжник оценил отказ Большунова общаться со СМИ после 4-го места в «разделке»
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