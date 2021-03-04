Кершоу: ВАДА показало себя куском дерьма, вряд ли оно контролирует приём средств от астмы

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу рассказал об отношении к использованию в спорте противоастматических препаратов, которые, как предполагается, могут привести к улучшению результатов спортсменов.

«В Норвегии отношение к допинговым скандалам в их команде смешанное. Если мы говорим именно о вернувшемся Сундбю, который превышал дозировку сальбутамола, к нему отношение смешанное. А вот что касается Йохауг, то люди ей верят на сто процентов. Местные болельщики уверены, что она действительно ошиблась с выбором крема для губ и это обернулось для неё катастрофой.

Лыжные гонки — это вид спорта, который бьёт по лёгким. Если спортсмены годами работают в -15, а то и -20, конечно, их лёгкие страдают. В Сочи я схватил лёгочную инфекцию, а в 2015-м у меня была пневмония. Поэтому с 2016-го и до конца карьеры мне приходилось ходить к специалисту по лёгким, проходить ингаляционные процедуры. Мои лёгкие были в ужасном состоянии, они были полностью разрушены. Я должен был тогда сказать себе: «Парень, для тебя всё кончено, завершай карьеру». Но всё-таки ещё пытался выступать, добираясь до второго десятка. Были и откровенно провальные гонки.

Пользовался ли я небулайзером? Нет, не пользовался. Если честно, я очень плохо знаком с этой штукой. Но убеждён, что терапевтические привилегии больше вообще не требуются. В последние годы нет никакой необходимости принимать такие препараты, как Симбикорт, Вентолин и прочие привычные ингаляционные штуки. Мне бы хотелось верить, что ВАДА контролирует использование препаратов. Но эта организация уже показала себя настоящим куском дерьма. Поэтому вряд ли.

Что касается Сундбю, его лёгкие находятся в ужасном состоянии с детства. Это задокументировано, и это правда. Есть спортсмены, у которых астма появляется со временем — из-за тренировок, — но есть и те, у которых она с детства. Мартин однозначно входит в группу последних. Это не какой-то спектакль, он ничего не скрывает. Этому парню пришлось испытать множество проблем», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier.