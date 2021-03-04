Юлия Ступак — об эстафете: думала — умру, но постараюсь не отстать! Была уже на бровях

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате мира в Оберстдорфе. Сборная России завоевала серебряные медали, Ступак бежала на втором этапе.

«У меня изначально была тактика идти впереди, и я её придерживалась. Сидеть за спинами — это не вариант, потому что я знала, какие сильные потом будут этапы у девчонок. Надо было делать всё максимально и не отсиживаться.

Я подвисла в подъём, когда норвежка пошла в отрыв. Думала: умру, но постараюсь не отстать! Когда она на последнем подъёме начала выдавать спринт, я была уже максимально на бровях. Но ничего. Надеюсь, всё нормально.

Не было мыслей пойти за норвежкой. Я на неё не ориентировалась. И вообще как-то отключилась, старалась работать в своём темпе», — рассказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».