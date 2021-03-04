Тренер сборной России оценил выступление лыжниц в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал результаты женской эстафеты на чемпионате мира. Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебряные медали, за национальную команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

«Спасибо всем, кто поддерживал и верил. Спасибо команде, спасибо девчонкам. Сегодня они собрались и бились за самые высокие места, а не пытались думать, как бы хоть какую-то медаль урвать. Все девчонки сработали на сто процентов, все бились только за победу. Чуть-чуть не хватило, соперницы оказались сильнее.

Таня сделала свою работу на сто процентов. На равнине она догнала Йохауг, прошла за ней лёгкую часть, а потом задача была пройти подъём своим темпом. Ей не надо было кидаться, и она не кинулась. На всём этапе она проиграла всего 16 секунд, и это очень мало. Конечно, могло быть намного больше, если бы Таню рубануло на втором круге. Она, видя спину, проигрывала постепенно — по две-три секунды на километре.

Конечно, хотелось бы отметить и других девчонок. Яна боролась, было тяжело, но она устояла характером. Юля не побоялась, лидировала почти весь этап, понимая, что соперницы отстают с каждым метром. Конечно, Венг было легче держаться за Юлькой, но кто-то должен был лидировать. Юля не стала играть ни в какие тактические игры, а прошла весь свой этап», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».