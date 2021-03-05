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Клебо: Большунов должен активнее работать, если хочет меня сбросить

Клебо: Большунов должен активнее работать, если хочет меня сбросить
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Клебо уходил на этап первым с отрывом в полминуты, но россиянин Александр Большунов догнал его. Долго спортсмены шли вместе, судьба золота в пользу Норвегии решилась на последнем подъёме.

«Я начал спокойно и ровно, ждал, когда мы пойдём вместе. Гонка была такой, как я хотел, если говорить о рывках. Большунову нужно активнее работать, если он хочет меня сбросить», — приводит слова Клебо NRK.

В составе сборной России эстафету бежали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл яркую разборку на финише
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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