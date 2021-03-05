Клебо: Большунов должен активнее работать, если хочет меня сбросить

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

Клебо уходил на этап первым с отрывом в полминуты, но россиянин Александр Большунов догнал его. Долго спортсмены шли вместе, судьба золота в пользу Норвегии решилась на последнем подъёме.

«Я начал спокойно и ровно, ждал, когда мы пойдём вместе. Гонка была такой, как я хотел, если говорить о рывках. Большунову нужно активнее работать, если он хочет меня сбросить», — приводит слова Клебо NRK.

В составе сборной России эстафету бежали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов. Червоткин с большим преимуществом выиграл первый этап, но Якимушкин не только позволил себя догнать, но и отстал от лидеров.