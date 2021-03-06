Тренер норвежцев рассказал, в чём Клебо сильнее Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, в чём сильная сторона Йоханнеса Клебо, благодаря чему тот обыграл россиянина Александра Большунова на последнем подъёме перед финишем эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Разница в том, что Йоханнесу требуется меньше времени, чтобы набрать максимальную скорость. Большунов — один из лучших в мире, но здесь он становится статистом. Йоханнес настолько силён в этом компоненте, что никто не в силах противостоять ему, если у него получается ускориться», — приводит слова Носсума TV 2.

Большунов догнал Клебо на заключительном этапе эстафеты, но допустил ошибку, позволив норвежцу первым выйти на заключительный подъём, после которого Йоханнес легко убежал от Александра.