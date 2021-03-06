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Тренер норвежцев рассказал, в чём Клебо сильнее Большунова

Тренер норвежцев рассказал, в чём Клебо сильнее Большунова
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, в чём сильная сторона Йоханнеса Клебо, благодаря чему тот обыграл россиянина Александра Большунова на последнем подъёме перед финишем эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Разница в том, что Йоханнесу требуется меньше времени, чтобы набрать максимальную скорость. Большунов — один из лучших в мире, но здесь он становится статистом. Йоханнес настолько силён в этом компоненте, что никто не в силах противостоять ему, если у него получается ускориться», — приводит слова Носсума TV 2.

Большунов догнал Клебо на заключительном этапе эстафеты, но допустил ошибку, позволив норвежцу первым выйти на заключительный подъём, после которого Йоханнес легко убежал от Александра.

Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл разборку на финише. Видео
На втором этапе казалось, что России медали не светят. Нашу команду обошли практически все, кто хотел.
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