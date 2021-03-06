«Абсолютно глупая статистика». Вяльбе попросила не сравнивать её с Йохауг

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе попросила не сравнивать её с норвежкой Терезе Йохауг.

Выиграв классический масс-старт на 30 км на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), Йохауг стала 14-кратной чемпионкой мира, догнав по количеству золотых медалей мировых первенств Вяльбе.

«Я считаю, что это абсолютно глупая статистика, зачем она нужна народу? Если учесть, что сейчас гонок больше, хотя Йохауг не все подряд бегает, и я, может, не все бегала… Не хочу ничего сравнивать. Она пишет свою историю, я писала свою, да и все великие лыжницы писали свои истории. Не надо нас ни с кем сравнивать. Честно говоря, мне пофигу сколько у неё медалей, как она их выигрывает», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».