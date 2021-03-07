Александр Большунов подчеркнул, что в сборной России нет конфликтов между лыжниками
Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что в сборной России нет конфликтов между спортсменами.
Напомним, разговоры об этом в зарубежных СМИ начались после командного спринта, в котором Большунов выступал с Глебом Ретивых. Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над норвежцем Йоханнесом Клебо в 4 секунды, однако россиянин проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. После финиша Большунов не подошёл и не поздравил своего партнёра по команде с завоеванием бронзы.
«Речь идёт только о спорте и соперничестве между разными группами. Это не личное. В ситуации с Ретивых не было неспортивного поведения», — приводит слова Большунова Ilta-Sanomat.
Большунов объяснил, почему не подошёл к Ретивых сразу после финиша командного спринта
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