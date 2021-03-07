Симен Хегстад Крюгер упал во время масс-старта на ЧМ в Оберстдорфе

Лыжник сборной Норвегии Симен Хегстад Крюгер упал во время масс-старта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Гонка идёт в настоящее время. Отметим, что Крюгер сразу поднялся и продолжил марафон.

Напомним, на прошлом чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) победу в масс-старте одержал представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд. Россиянин Александр Большунов тогда пришёл к финишу вторым.

В медальном зачёте сборная России продолжает занимать пятое место. На счету россиян четыре медали, завоёванные лыжниками: золото Александра Большунова в скиатлоне, два серебра в эстафетах, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. Возглавляет медальный зачёт национальная команда Норвегии, в активе которой 29 наград.