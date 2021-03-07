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В FIS объяснили вердикт по инциденту с участием Большунова и Клебо

В FIS объяснили вердикт по инциденту с участием Большунова и Клебо
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей прокомментировал инцидент, произошедший в концовке масс-старта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В концовке гонки в результате столкновения с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо россиянин Александр Большунов сломал палку. Клебо выиграл гонку, а Большунов занял третье место. В дальнейшем Клебо дисквалифицировали, из-за чего россиянину досталась серебряная медаль.

«Думаю, вы видели ажиотаж. Принятие решения затянулось. Считаем, что Йоханнес пытался протиснуться в ту дорожку (на которой уже был Большунов). Правила запрещают физические контакты и контакты с амуницией. А в этом случае Йоханнес задел Большунова», — цитирует рейс-директора NRK.

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