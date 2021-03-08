Елена Вяльбе — об Александре Большунове: наш король! Несмотря ни на что

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала Александра Большунова по итогам скандального марафона на чемпионате мира в Обертсдорфе.

Большунов первым выкатывался на финиш, где его догонял норвежец Йоханнес Клебо. Спортсмены шли очень близко. Клебо коснулся руки Большунова. Оттолкнувшись рукой от Клебо, Александр поставил палку себе между ног и сломал её. Россиянин финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и норвежца Эмиля Иверсена. После гонки Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение. Чемпионом мира был объявлен Иверсен, Большунову досталось серебро. Александр после финиша не мог сдержать эмоций и плакал.

«Наш король! Несмотря ни на что. Спасибо, наши дорогие болельщики! Вчерашняя гонка стала очень непростой для нас всех. Остаётся надеяться, что этот прецедент будет толчком для внесения изменений в правила FIS.

Следующий сезон будет особенно сложным для нашей команды. Ваша поддержка очень нужна и важна будет для нашей сборной. Мы всей командой в этот весенний день поздравляем прекрасных дам с праздником», — написала Вяльбе.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Вяльбе