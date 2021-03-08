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Норвежский эксперт о Клебо: он провёл марафон жизни, но в конце сделал рискованный выбор

Норвежский эксперт о Клебо: он провёл марафон жизни, но в конце сделал рискованный выбор
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Эксперт и комментатор норвежского NRK Тургейр Бьорн подвёл итоги трагического для Йоханнеса Клебо марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Это было печально. Он провёл марафон всей жизни. Но в один момент, самый кульминационный, он сделал рискованный выбор. Я сочувствую Клебо. Он делал все правильно 49,9 км», — приводит слова Бьорна издание Daglabadet.

Напомним, на финише гонки россиянин Большунов во время борьбы с Клебо сломал палку. Российский лыжник финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и норвежца Эмиля Иверсена. После гонки Клебо дисквалифицировали за неспортивное поведение.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам подала апелляцию на решение Международной федерации лыжного спорта о дисквалификации Клебо.

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