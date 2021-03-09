Никита Нагорный пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике из-за болезни

Действующий чемпион мира и Европы в многоборье Никита Нагорный сообщил, что пропустит чемпионат России по спортивной гимнастике из-за болезни. Спортсмен уже находится в Пензе, где проводил тренировки перед выступлением.

«Эх, подкосило меня, ребятки. Сегодня провалялся целый день с температурой 39, а завтра уже первый день соревнований. Мы совместно с тренерским штабом сборной приняли решение пропустить этот чемпионат России. Обидно, но здоровье важнее!» — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Чемпионат России пройдёт с 10 по 14 марта.

24-летний Нагорный — трёхкратный чемпион мира (2019), шестикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019), серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года.