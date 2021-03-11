Тренер сборной России: хочу, чтобы гандболисты играли так, как требую, а не как они видят
Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал победу в матче с командной Чехии в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года со счётом 28:27.
«Мы заработали два очка, но я недоволен нашей игрой сегодня. Хочу, чтобы мои гандболисты действовали так, как я требую, а не так, как они видят игру. К сожалению, по сравнению с лучшими матчами чемпионата мира в обороне мы сделали два шага назад.
Мы много работали на тренировках, и я знаю, что все игроки очень устали, в том числе из-за напряжённого клубного графика. Но такие мастера, как Сергей Марк Косоротов, считаю, всегда должны подтверждать свой класс», — приводит слова Петковича официальный сайт Федерации гандбола России.
Гандболисты сборной России обыграли Чехию в квалификации Евро-2022
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