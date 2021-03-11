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Тренер сборной Чехии по гандболу: россияне, похоже, недонастроились

Тренер сборной Чехии по гандболу: россияне, похоже, недонастроились
Другие / Гандбол 0
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Главный тренер сборной Чехии по гандболу Растислав Тртик прокомментировал поражение в матче с командой России в отборе на чемпионат Европы 2022 года со счётом 27:28.

«Так вышло, что перед этой игрой мы тренировались один час. Восемь человек основного состава нашей сборной остались в Германии из-за карантинных мер в этой стране. Ребята, которые выступают в чемпионате Чехии, играли сегодня сердцем, с полной самоотдачей. Россияне же, похоже, недонастроились, увидев, что мы приехали не оптимальным составом», — приводит слова тренера официальный сайт Федерации гандбола России.

Сборная России одержала вторую победу в трёх матчах и одну встречу свела вничью. Набрав 5 очков, российские гандболисты лидируют в турнирной таблице группы 3, в которую также входят сборные Украины и Фарерских островов.

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