Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Путин поздравил Баха с переизбранием на пост президента МОК

Путин поздравил Баха с переизбранием на пост президента МОК
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Президент России Владимир Путин поздравил Томаса Баха с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Уважаемый господин Бах, искренне поздравляю вас с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета. Итоги голосования в полной мере свидетельствуют о признании вашего большого личного вклада в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире.

Хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям. Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России.

67-летний немецкий юрист Бах — девятый президент МОК, который был избран на высшую должность в олимпийском движении в 2013 году. В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК. Бах — олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию.

Томас Бах переизбран президентом МОК на ближайшие 4 года
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021