Путин поздравил Баха с переизбранием на пост президента МОК

Президент России Владимир Путин поздравил Томаса Баха с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).
«Уважаемый господин Бах, искренне поздравляю вас с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета. Итоги голосования в полной мере свидетельствуют о признании вашего большого личного вклада в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире.
Хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям. Желаю вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России.
67-летний немецкий юрист Бах — девятый президент МОК, который был избран на высшую должность в олимпийском движении в 2013 году. В 1991 году он стал членом МОК, с 1996 по 2000 год входил в исполком организации, с 2000 года был вице-президентом МОК. Бах — олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию.
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